Meloni: con Trump confronto leale e costruttivo, Italia protagonista

Washington, 17 apr. (askanews) – “Lavorare insieme per costruire un Occidente più forte. Oggi a Washington ho incontrato il Presidente Donald Trump. Un confronto leale e costruttivo su temi strategici: dalla sicurezza alla difesa, dalla lotta all’immigrazione illegale ai rapporti commerciali. Ho colto l’occasione per invitarlo a Roma, e sono lieta che abbia accettato. Sarà un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo tra le nostre Nazioni”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“L’Italia – aggiunge – è sempre più protagonista in uno scenario internazionale che cambia rapidamente. E oggi, anche grazie al lavoro fatto in questi anni, il nostro punto di vista viene ascoltato e rispettato. Il legame tra Italia e Stati Uniti resta solido, vitale e decisivo per affrontare insieme le grandi sfide globali”.