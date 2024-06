Meloni: contenta di aver fatto mangiare i panzerotti ai leader del G7

“A Borgo Egnazia uno dei G7 meglio riusciti nella storia del G7”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Ho letto polemiche di ogni genere. Rivendico di avere organizzato un G7 all’altezza della reputazione italiana. Rivendico di averlo fatto in una regione del sud anche per smontare i pregiudizi che fino al giorno prima del G7 abbiamo letto su alcuni… diciamo media della stampa internazionale e rivendico di aver fatto mangiare ai leader delle nazioni presenti i panzerotti pugliesi”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando, intervistata a Milano dal direttore Alessandro Sallusti per i 50 anni de Il Giornale, del recente vertice G7 organizzato in Puglia.”Perché secondo me nel momento in cui si organizza un evento globale si deve sapere che noi non siamo in grado di risolvere i nostri problemi se non ripartiamo dalla nostra identità, se non ripartiamo dalla nostra tradizione, dalle nostre specificità, che sono quelle che hanno fatto la nostra civiltà. Quindi sì, volevo un borgo globale, un borgo, quindi la tradizione, in cui i leader del mondo potessero discutere di questioni mondiali. Sono contenta che ci siano state le mozzarelle annodate a mano, le signore che facevano le collane con i noccioli degli ulivi, gli artigiani dell’ulivo, anche per raccontare la tragedia della xylella, come sappiamo in Puglia”, ha aggiunto.”Penso che questo sia un pezzo della grandezza italiana che non si potesse non fare vedere. Infatti mentre qui facciamo le polemiche perché siamo abituati a fare così anche quando gli altri ci fanno i complimenti comunico che tutti gli altri ci hanno fatto i complimenti perché è stato uno dei G7 meglio riusciti della storia del G7″, ha sottolineato Meloni.