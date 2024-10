Meloni “Cresce la fiducia nel Governo, lavoriamo per la Nazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono solita soffermarmi sui sondaggi, ma constatare che, a due anni dalla nascita del nostro Governo, la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra non solo rimane solida, ma continua a crescere, è per noi un grande motivo di orgoglio. Un segnale che ci sprona a lavorare ancora più assiduamente, sempre con serietà e determinazione, al servizio della nostra Nazione e di tutti i cittadini. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra fiducia, che non tradiremo mai”.

Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ostando una foto di “Libero” che pubblica un sondaggio secondo cui i partiti del centrodestra crescono dal 43% delle urne al 47%.

