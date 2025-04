Meloni da Trump, Salvini: “Bene che Italia porti dialogo e accordo”

“Bazooka è scellerato, l’Ue non alimenti guerre”

Roma, 12 apr. (askanews) – “E’ bello che sia il governo italiano ad essere portavoce dell’accordo, del dialogo e dell’unità, è una grande responsabilità però vediamo di arrivarci preparati e di avvicinare”. Così Matteo Salvini a margine della riunione della ‘Scuola di formazione politica’ della Lega, ha commenato la visita a Washington della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per il 17 aprile. “Le guerre commerciali e militari nel 2025 sono la fine – ha affermato Salvini – sono la scnfitta dell’uomo e quindi come mi auguro che nessuno a Bruxelles ostacoli il percoraso di pace fra Ucraina, Russia e Stati Uniti, così “nessuno alimenti guerre commerciali che ci vedrebbero soccombere. Tra Cina e Stati Uniti… se l’Ue si mette a usare il bazooka come qualche scellerato dice per le nostre imprese e i nostri lavoratori la vedo male, quindi è una missione che porterà il dialogo e l’interesse comune sul tavolo”