Meloni difende manovra: su sanità fondi record dopo gestioni allegre

Bruxelles, 16 ott. (askanews) – Giorgia Meloni ‘sfrutta’ una pausa dei lavori del summit Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles per parlare con i giornalisti e difendere la manovra – di cui si dice “orgogliosa” – in particolare dopo le critiche avanzate dai medici, insoddisfatti per i fondi destinati alla sanità.

Secondo la Federazione Cimo-Fesmed, “soltanto 900 milioni circa sarebbero disponibili per la sanità nel 2025, oltre al miliardo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, rimandando dunque al 2026 la disponibilità di quasi 3 miliardi”. Critiche immotivate, secondo la premier, di fronte a risorse “record” per il Fondo sanitario nazionale. E se di più non è stato possibile fare, accusa, è a causa del fatto che si è “speso allegramente in altri anni”. Comunque per la premier la sanità è “da tre anni” una “delle nostre priorità”, tanto che “il fondo sanitario arriverà nel 2025 alla cifra record di 136,5 miliardi di euro e 140 miliardi di euro nel 2026”. Poi per lei l’obiettivo non è “limitarsi ad aumentare risorse” ma “capire come le risorse possano essere spese meglio”. E in questo il governo si confronterà con le Regioni ed è pronto – assicura – anche a raccogliere “il contributo dell’Ordine dei medici”.

Per il resto la presidente del Consiglio si dice “molto soddisfatta” della manovra e “della compattezza della maggioranza”. La legge di bilancio “è seria e di buonsenso” e si concentra “sui redditi, sui salari, sul lavoro, sul sostegno alle imprese, sulla salute dei cittadini, sulla famiglia. Lo facciamo senza aumentare le tasse per i cittadini, pure in una situazione molto complessa, lo facciamo tenendo i conti in ordine”. Tra i provvedimenti che cita ci sono la conferma del cuneo fiscale che “diventa strutturale” così come “la super deduzione sul costo del lavoro al 120%” e “l’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef”. Elenca poi i provvedimenti per la famiglia, a partire da “un terzo mese di congedo parentale retribuito all’80%” e “un contributo di 1.000 euro per i nuovi nati, per le famiglie che hanno redditi fino a 40.000 euro”. Rivendica anche “nel triennio 4 miliardi e mezzo per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego” e l’assunzione di “circa 3.000 persone per velocizzare i processi civili”. Per quanto riguarda le coperture, 3,5 miliardi arrivano dai tagli ai Ministeri, altre risorse dalla riforma fiscale, che “ha lavorato molto bene”, e dalla lotta all’evasione e 3,6 miliardi da banche e assicurazioni. A questo proposito, la premier si dice convinta che il contributo chiesto alle banche non sarà scaricato sui clienti. Con le associazioni di settore c’è stato un “dialogo molto costruttivo” perchè “noi volevamo riuscire ad avere delle risorse che potevano essere redistribuite particolarmente su famiglie e redditi bassi ma non vogliamo neanche dare il segnale che le banche siano degli avversari”.

Domani a Bruxelles inizierà il Consiglio europeo, che avrà quello dei migranti come uno dei temi più “scottanti”, con molte divergenze tra i leader. Prima dell’inizio dei lavori, domani mattina, Meloni ha organizzato un incontro – insieme ai primi ministri danese Mette Friedriksen, e olandese Dick Schoof – tra i Paesi che hanno una visione simile sul dossier. “Ci sono molti Paesi europei – assicura – che guardano al protocollo con l’Albania e alle politiche che l’Italia ha portato avanti in questi anni. C’è voglia di lavorare in modo pragmatico” e allargando “il perimetro”, perchè “non si può pensare che il problema lo risolva un Paese scaricandolo su un altro”.

Venerdì Meloni sarà prima ad Aqaba in Giordania e poi a Beirut in Libano, mentre a Berlino Joe Biden ha riorganizzato il vertice che era previsto dieci giorni fa a Ramstein. Rispondendo ai giornalisti la premier minimizza su una sua possibile ‘esclusione’: “In ogni caso io non potrei partecipare perché sono in Libano e in Giordania, nello stesso giorno. Penso che sia molto utile in questa fase parlarsi. Penso che più che parlarci fra di noi sia utile parlare con gli attori della regione”.