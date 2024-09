Meloni: due anni fa fiducia italiani, avanti con determinazione

New York, 25 set. (askanews) – “Due anni fa milioni di italiani hanno riposto in Fratelli d’Italia e nel centrodestra la loro fiducia. Oggi, come allora, sentiamo la stessa responsabilità sulle nostre spalle. Non abbiamo mai smesso di ascoltare, di agire, di combattere per difendere i valori in cui crediamo e per mantenere le promesse fatte”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“A tutti voi che avete creduto e che continuate a credere in noi, a tutti gli italiani – aggiunge – il nostro impegno non verrà mai meno. Due anni dopo, continuiamo a guardare avanti con la stessa determinazione. Non tradiremo mai la vostra fiducia”.