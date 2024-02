Meloni è arrivata in Polonia, domani presiede il G7 con Zelensky

Roma, 23 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia.

Rzeszów è di consueto la tappa intermedia del viaggio verso Kiev, che viene raggiunta con un treno che parte dal confine tra Polonia e Ucraina. Anche se non ci sono conferme ufficiali, secondo quanto fatto capire dalla stessa premier ieri sera a ‘Porta a porta’, Meloni dovrebbe presiedere domani da Kiev la prima riunione in video conferenza del G7 a guida italiana. Scopo del summit, ha spiegato, confermare il sostegno dell’Occidente che non deve “dare segnali di stanchezza”.

All’incontro parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.