Meloni: energia pulita da fusione nucleare grande prospettiva

Roma, 5 apr. (askanews) – “Una grande prospettiva, una grande visione, un grande sogno derivano dalla possibilità di produrre in un futuro non così lontano energia pulita e illimitata dal nucleare da fusione. L’Italia è la patria di Enrico Fermi, su questo non è seconda a nessuno grazie al know how, all’attività di ricerca e sviluppo, al nostro sistema produttivo: possiamo continuare a crescere, a dare al mondo nuove scoperte e un futuro migliore e diverso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’evento ‘La Scienza al centro dello Stato’ promosso dalla Italian Scientists Association (ISA).