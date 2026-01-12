Meloni: gioia per Trentini e Burlò, lavoro discreto ma efficace per liberazione

Roma, 12 gen. (askanews) – “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto a cui ovviamente rinnoviamo il nostro affetto”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

“Questo risultato – prosegue – è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence. E io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo”.