Meloni: giorno che mi faccio spiegare mio pensiero da M5s mi dimetto

Roma, 15 ott. (askanews) – “Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando ma le assicuro che non è difficile…il giorno che mi faccio spiegare cosa ho detto da un esponente del Movimento Cinque stelle mi dimetto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica in Senato dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre rivolgendosi alla senatrice M5s Dolores Bevilacqua. In aula si sono registrati momenti di tensione con, dal lato della maggioranza, applausi e da parte dei banchi dei Cinquestelle proteste.

“Ci vuol coraggio a dire che noi gettiamo dalla finestra i soldi dei cittadini” ha aggiunto Meloni rispondendo alla critica sull’uso dei fondi pubblici per i centri migranti in Albania. “Vedo che voi parlate della politica internazionale con la stessa leggerezza con cui vi occupate del bilancio dello Stato” ha rilanciato Meloni.