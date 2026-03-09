Meloni: giudici che sbagliano non pagano, hanno perso autorevolezza

Milano, 9 mar. (askanews) – “I giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull’immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale. È un potere enorme, ma è anche l’unico caso in cui a questo potere quasi mai corrisponde un’adeguata responsabilità. Perché se un magistrato sbaglia, se è negligente, se ad esempio, come purtroppo è accaduto, si dimentica in carcere un imputato per quasi un anno oltre la scadenza del termine, nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla. Quel magistrato fa carriera e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video su X per invitare a votare Sì al referendum sulla giustizia.

“Sono storture che in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere noi abbiamo riformato il parlamento, il governo, la pubblica amministrazione, le regioni… Moltissimi ambiti, la giustizia mai in modo sostanziale, perché a ogni tentativo la reazione è stata totalmente sproporzionata e il risultato è stata una magistratura che ha perso molta della sua autorevolezza, ma anche della sua efficacia. La riforma interviene esattamente su questo”.