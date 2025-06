Meloni: in Africa si gioca il nostro futuro

Roma, 20 giu. (askanews) – “Crediamo che l’Africa sia un continente in cui si gioca il nostro futuro: rafforzare l’Africa significa anche rafforzare l’Europa e costruire insieme le condizioni per una stabilità comune”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo a Villa Doria Pamphilj il Vertice “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent”.

Il summit è co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.