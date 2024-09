Meloni: in Albania leggi Italia ed Ue, nessuna violazione dei diritti

Così la premier sui centri per l’identificazione dei migranti

Milano, 16 set. (askanews) – “Ho ampiamente spiegato che la giurisdizione nei centri (migranti) situati sul territorio albanese è giurisdizione italiana ed europea. Pertanto, o si ritiene che la giurisdizione europea violi i diritti umani dei migranti, oppure purtroppo questa accusa non ha alcun fondamento”. Lo ha rivendicato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prendendo la parola nella conferenza stampa con il premier britannico Starmer per ribattere alla domanda di una giornalista inglese che chiedeva conto a Starmer di possibili violazioni dei diritti umani in accordi di questo tipo.