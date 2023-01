Meloni in Algeria: Piano Mattei per l’Africa. L’Italia può diventare un hub di distribuzione dell’energia

“Sono stata contenta di visitare un giardino dedicato a Enrico Mattei considerato qui un eroe nazionale. Noi abbiamo questo progetto che ci diamo come orizzonte di legislatura, e cioè il piano Mattei in un momento difficile per la crisi energetica l’Italia può diventare la porta dell’accesso, una sorta di Hub di distribuzione dell’energia”. Sono le parole con cui la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’esito della visita ufficiale ad Algeri in conferenza stampa con il presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune. La conferenza stampa si è tenuta al termine della due giorni che ha visto Giorgia Meloni impegnata in una serie di incontri bilaterali. “Ringrazio il presidente algerino e l’intero governo per questa accoglienza – ha detto – Non a caso la prima missione bilaterale che il nuovo governo ha inteso fare a dimostrazione di quanto l’Algeria sia partner affidabile. La missione avviene nell’anniversario della firma di trattato di amicizia e di buon vicinato firmato nel 2003 ad Algeri. Noi celebriamo la ricorrenza firmando una dichiarazione congiunta che sottolinea l’eccellenza delle nostre relazioni, ma non ci vogliamo fermare qui”. Poi ha aggiunto: “Il governo algerino sta facendo un grande lavoro per aiutare gli investimenti esteri: da parte delle aziende italiane c’è grande voglia di investire, per cui sono contenta dell’accelerazione di Algeri”.