Meloni in casa della Cgil: Abolizione dell’Rdc doverosa. Il salario minimo? Favorirebbe sempre i soliti

“Io considero doverosa l’abolizione del reddito di cittadinanza per chi è in grado di lavorare”, ha detto a Rimini la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Congresso della Cgil. Il reddito “è una misura che ha fallito gli obiettivi per i quali era nata, perché c’era a monte un errore dal mio punto di vista. Quell’errore – ha sottolineato Meloni – era mettere nello stesso calderone chi poteva lavorare e chi non poteva farlo, offrendo a tutti la stessa risposta”. Il risultato, secondo la leader di Fdi, è stato “disincentivare l’offerta di lavoro e favorire il lavoro irregolare”. “Penso non esista platea più adeguata per dirlo: non credo che chi è in grado di lavorare debba essere mantenuto dallo Stato con i proventi delle tasse di chi lavora duramente, percependo spesso poco più di chi prende il reddito di cittadinanza”, ha continuato la presidente del Consiglio.

”Io credo che l’introduzione di un salario minimo legale non sia la strada più efficace – ha poi detto a proposito di quello dei cavalli di battaglia della Cgil e del Pd-. Temo il rischio che la fissazione per legge diventi non una tutela aggiuntiva rispetto alla contrattazione collettiva ma sostitutiva e questo finirebbe per fare un altro grande favore alle grandi concentrazioni economiche che hanno come obiettivo rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”. ”La soluzione a mio avviso è estendere i contratti collettivi a vari settori e intervenire per ridurre il carico fiscale sul lavoro”.

Quanto alla riforma fiscale, “metteremo finalmente in rete le banche dati per combattere l’evasione – ha detto Meloni – ma non bisogna confondere l’evasione fiscale con la caccia al gettito che molto spesso lo Stato italiano ha fatto negli ultimi anni”. “Nella sua relazione Landini – ha detto ancora Meloni rispondendo al leader sindacale – ci chiede ‘cosa vi hanno fatto i poveri?’. Non ci hanno fatto niente… E’ per questo che non vogliamo mantenerli in una condizione di povertà come ha fatto il reddito di cittadinanza. L’unico modo per uscire da quella condizione è il lavoro”.