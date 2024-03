Meloni in Friuli per accordo di coesione: 190 milioni per 17 interventi

“Su capitoli strategici come territorio e infrastruttura idrica”

Pordenone, 8 mar. (askanews) – Con questo accordo di coesione “stanziamo complessivamente 190 milioni di euro, di cui 16 erano già stati anticipati nel 2021, sono risorse per finanziare 17 interventi strategici su capitoli altrettanto strategici come la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al rischio di dissesto idrogeologico, il rafforzamento e l’ammodernamento dell’infrastruttura idrica e la questione della mobilità sostenibile”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pordenone per la cerimonia di firma dell’accordo di sviluppo e coesione con la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia insieme al presidente della Regione Massimiliano Fedriga.