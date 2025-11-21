Meloni in Sudafrica al G20 “azzoppato” da assenza Usa: migranti e sviluppo Africa priorità Italia

Johannesburg, 21 nov. (askanews) – Gli sherpa del G20 sarebbero vicini ad un accordo per approvare una dichiarazione congiunta dei leader presenti al summit, in programma domani e domenica a Johannesburg. Lo afferma la testata sudafricana Daily Maverick, secondo cui l’accordo sulla bozza sarebbe in realtà stato già raggiunto nella giornata di oggi. Un risultato non scontato, data l’assenza degli Stati Uniti, in aperta polemica con il Sudafrica accusato da Donald Trump di “persecuzioni” contro i cittadini bianchi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata già nel primo pomeriggio di oggi a Johannesburg da dove ha avuto una telefonata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz per un primo confronto sul piano Usa per l’Ucraina.

La premier interverrà in tutte e tre le sessioni del Vertice (dedicate a crescita economica inclusiva e sostenibile; cambiamento climatico, transizione energetica e sistemi alimentari; minerali critici e intelligenza artificiale) valorizzando il contributo dell’Italia alle priorità definite dalla Presidenza sudafricana, che ha scelto il tema “Solidarietà, Uguaglianza, Sostenibilità”.

Meloni, sottolineano fonti italiane, porrà l’accento sull’impegno italiano a favore dell’Africa, in particolare attraverso il Piano Mattei, per favorirne la crescita economica e lo sviluppo anche tramite iniziative per alleviare il peso del debito delle Nazioni africane. Un tema strettamente legato a quello – prioritario per il governo – delle migrazioni. Richiamerà, inoltre, gli esiti del recente Vertice sui Sistemi Alimentari, tenutosi il 28 luglio ad Addis Abeba e co-presieduto da Italia ed Etiopia, che ha rappresentato un passaggio significativo per rafforzare la sicurezza alimentare e la lotta alla fame in Africa.

Sull’intelligenza artificiale, Meloni ribadirà la visione dell’Italia già sostenuta in altre sedi internazionali, a partire dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per Roma lo sviluppo di questa tecnologia deve muoversi entro principi etici e mettere al centro l’uomo, deve essere controllata dall’uomo e deve avere come suo ultimo fine l’uomo, evitando che contribuisca ad ampliare i divari sia all’interno delle società sia fra nazioni. I suoi interventi affronteranno anche le questioni energetiche e quelle relative ai minerali critici, con particolare attenzione alla necessità di garantire catene di approvvigionamento sicure e resilienti. A margine del Summit, la presidente del Consiglio avrà alcuni incontri bilaterali.

Al termine del G20, Meloni si recherà a Luanda, in Angola, per partecipare al Vertice tra Unione Europea e Unione Africana in programma il 24-25 novembre.