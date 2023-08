Meloni in vacanza in Albania, il premier Rama sui social: Grazie Giorgia, è stato un onore.

Il premier albanese, Edi Rama, ha postato sui social una foto che lo ritrae con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ringraziandola per i giorni trascorsi in Albania, in una parentesi delle sue vacanze in Puglia. “Sorella d’Albania. Fratello d’Italia”, ha scritto Rama a commento della foto. “Grazie Giorgia. E’ stato un onore”, ha aggiunto.

Nella foto postata sui social dal premier albanese si riconoscono, in un momento informale, anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.