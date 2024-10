Meloni “Inaccettabili gli spari israeliani contro la missione Unifil”

PAPHOS (CIPRO) (ITALPRESS) – “Il governo sta seguendo con grande attenzione la situazione del contingente in Libano, i militari italiani prestano un’opera fondamentale per la stabilizzazione dell’area. Come Italia non posso non tornare a condannare quanto accaduto, non è accettabile, viola quanto stabilito dall’Onu. Il governo italiano ha protestato con decisione con le autorità israeliane. Su questo tema con la Francia e la Spagna abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il Med9, il vertice dei Paesi del Mediterraneo, che si è svolto a Cipro.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)