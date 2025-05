Meloni incontra Carney “Sull’Ucraina condividiamo sforzi per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro del Canada Mark Carney a palazzo Chigi. “In ambito G7 ci sono anche le grandi questioni internazionali sulle quali da sempre Italia e Canada si trovano sulla stessa lunghezza d’onda, penso alla questione ucraina sulla quale condividiamo gli sforzi per una pace giusta e duratura e anche il Medio Oriente per dare alla regione una prospettiva di stabilità e crescita. Grazie per questa occasione che sarà la prima di tante”, ha detto Meloni.

Fonte video: Palazzo Chigi