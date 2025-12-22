Meloni: Italia ascoltata nel mondo per autorevolezza militari

Roma, 22 dic. (askanews) – “Noi veniamo ascoltati non perché siamo bravi, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione autorevole, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione forte e quella forza non la costruiamo noi, quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell’ombra per dare a noi quello che serve a l’Italia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove sta partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

“Voglio dire agli italiani fate un brindisi per questi uomini, fate un brindisi per queste donne a Natale perché voi non li conoscerete mai a loro devono praticamente tutti”, ha aggiunto sottolineando che “la credibilità che voi costruite è uno straordinario strumento del quale io dispongo e le istituzioni dispongono per difendere l’interesse nazionale italiano”.