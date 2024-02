Meloni “Italia divisa da chi pensava ci fossero cittadini serie A e B”

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – “A chi mi accusa di dividere l’Italia vorrei dire che l’Italia è stata divisa da chi credeva che ci fossero cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini sui quali valesse la pena di investire perchè avrebbero potuto dare un moltiplicatore e cittadini sui quali invece era inutile investire e che dovevano essere mantenuti nella loro condizione di marginalità. Non è la mia lettura”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, al porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) in occasione della firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con la Regione Calabria.

“Credo che la sfida di questi territori – ha aggiunto – sia consentire alle regioni del Mezzogiorno di dimostrare quello che valgono avendo le stesse identiche condizioni che sono state concesse ad altri cittadini in altre regioni. E questo si fa con l’investimento sulle infrastrutture”.

