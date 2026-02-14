Meloni: Italia invitata al Board of peace come osservatore, parteciperemo

Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – “Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace. Dall’altra parte ho sempre detto che con tutto il lavoro che l’Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria. Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l’invito è arrivato ieri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando a margine dell’assemblea dell’Unione africana ad Addis Abeba.