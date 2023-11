Meloni: Italia Paese serio, chiediamo un Patto di stabilità possibile

Premier a Berlino parla di “passi in avanti in trattavia non facile”

Roma, 22 nov. (askanews) – “Sul patto di stabilità si fanno dei passi in avanti giorno dopo giorno in una trattativa che facile non è. Noi partiamo da necessità che sono diverse. Ma avere la capacità di chiarire intanto quali sono le proprie necessità, ciò aiuta a cercare anche delle soluzioni di sintesi. Lei sa che la posizione italiana richiede non una politica di bilancio ‘allegra’, che noi non abbiamo fatto e non stiamo facendo in Italia. Siamo una nazione seria, un governo serio che seriamente sta affrontando le dinamiche di bilancio”: lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.”Noi abbiamo un problema di protezione degli investimenti che riguardano anche scelte strategiche che ha fatto l’Unione europea: la transizione verde, la transizione digitale, il Next Generation Eu, la difesa. Secondo noi è importante che le nuove regole della governance tengano conto degli sforzi che le nazioni stanno facendo”, ha aggiunto Meloni.”La posizione della Germania, come sapete, richiama soprattutto al tema del rientro del debito e stiamo cercando piano piano quale possa essere il punto di incontro migliore per un Patto di Stabilità e crescita che sia possibile rispettare, perché siamo un governo serio, stiamo lavorando per ottenere una soluzione che sia non dico facile, ma possibile rispettare. Serve a noi, ma serve all’Europa nel suo complesso”.