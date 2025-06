Meloni: Italia solida e credibile, avanti con riduzione tasse

Roma, 12 giu. (askanews) – “Quando ci siamo insediati molti erano convinti che non saremmo riusciti a fare una legge di bilancio. Alcuni ci hanno sperato ma abbiamo smentito i pronostici. Abbiamo fatto tre leggi di bilancio serie, che hanno rafforzato la nazione e dato ossigeno a famiglie e imprese. L’Italia si presenta forte e credibile, l’economia italiana dimostra resilienza e solidità, abbiamo fatto meglio di Francia e Germania, lo spread si è più che dimezzato. Mi chiedo se sono dati che fanno piacere a tutte le forze politiche. Vuol dire che va tutto bene? No, vuol dire che le cose vanno un po’ meglio, che la strategia è giusta” e “bisogna proseguire nel percorso di riduzione delle tasse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Mario Sechi in collegamento per un evento organizzato a Milano dal quotidiano “Libero”, in occasione dei 25esimo anniversario della fondazione.