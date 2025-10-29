Meloni: Italia solida, è tornata a correre

Roma, 29 ott. (askanews) – “I principali indicatori ci restituiscono oggi la fotografia di un’Italia solida, che è tornata a correre e che è in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio all’Assemblea di Federmanager.

“Il merito di questo successo – aggiunge – non è ovviamente del Governo, ma delle imprese e dei loro lavoratori. Noi ci siamo limitati a fare la nostra parte, che è quella di mantenere i conti in ordine, concentrare le risorse a disposizione su alcune grandi priorità e creare un ambiente il più possibile favorevole a chi produce ricchezza e occupazione”.