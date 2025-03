Meloni: le mie parole all’FT sugli Usa? “Io difendo l’Occidente”

“La sua unità è troppo preziosa”, “spese difesa sono prezzo libertà”

Roma, 29 mar. (askanews) – “Le spese in difesa e sicurezza sono il prezzo della libertà: se chiedi a qualcuno di garantire la tua difesa devi sapere che quel qualcuno non lo farà gratis”, e che “gli interessi di quel qualcuno su qualsiasi tavolo varranno più dei tuoi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al congresso di Azione. “Qualcuno ha detto che è scandaloso”, ha aggiunto Meloni, quanto dichiarato iin un’intervista al Financial Times su JD Vance, che “la Meloni dichiara di stare con Trump contro l’Europa. Io ho detto una cosa molto diversa. Io sto sempre con l’Italia, l’Italia sta in Europa ma anche per lavorare per rafforzare o difendere l’unità dell’Occidente che è un bene troppo prezioso per essere archiviato con leggerezza. E ringrazio von der Leyen che oggi in un’intervista al Corriere della Sera ribadisce questa posizione”.