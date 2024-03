Meloni: l’opposizione èrancorosa, accadrà di tutto ma ho elmetto

Roma, 7 mar. (askanews) – “Ce l’ho l’elmetto, ci dormo anche perchè si sta vedendo un po’ di tutto. Quando abbiamo vinto le elezoioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito, sulle nostre divisioni, ma siamo una coalizione compatta e quindi è andata male. Hanno scommesso che saremmo stati isolati ma l’Italia è centrale in Europa, avevano scommesso che avremmo affossato il Pnrr ma siamo la prima nazione in Europa. Avevano scommesso nel crollo dell’economia ma l’Italia va meglio di prima. E quindi sta uscendo una natura livorosa, rancorosa, dei nostri avversari e questo mi fa immaginare che accadrà un po’ di tutto da qui alle europee ma non mi preoccupa perchè a me interessa il consenso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Dritto e rovescio’ su Rete4.