Meloni: l’utero in affitto è una pratica disumana

Roma, 12 apr. (askanews) – Con la gestazione per altri viene “alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore” ma “nessuno mi può convincere che sia libertà affittare il proprio corpo, non è un atto d’amore vedere il figlio come un prodotto da banco. L’utero in affitto è una pratica disumana e sostengo la proposta di legge perchè diventi reato universale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’incontro “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro”.