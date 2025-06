Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di 3 ore

(Adnkronos) –

Tre ore di incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Il bilaterale, preceduto da strette di mano e sorrisi, si è concluso dopo le 21. Macron ha lasciato Palazzo Chigi dopo la cena di lavoro: in totale il vertice è durato circa 4 ore.

L’Italia è “un partner importante” con “un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee”, soprattutto nel conflitto ucraino. Questo quanto spiegato dalla presidenza francese alla stampa, secondo quanto riporta Afp. Questo appuntamento deve permettere di verificare “che siamo capaci di procedere assieme sull’essenziale”, è stato ancora sottolineato.

I temi sul tavolo sono competitività, difesa, rafforzamento dei legami transatlantici e contrasto all’immigrazione irregolare con l’obiettivo dichiarato di costruire “un’Europa più sovrana, più forte e più prospera”. Il faccia a faccia arriva, dopo le recenti incomprensioni tra i due leader, lasciando intendere una volontà di rilancio del dialogo tra Roma e Parigi. Sul tavolo, anche in vista dell’avvio del negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale il tema cruciale del reperimento delle risorse necessarie a finanziare le nuove priorità strategiche dell’Unione. L’ipotesi è quella di un mix tra investimenti privati e risorse comuni per affrontare le sfide del prossimo futuro.

L’incontro si è svolto, inoltre, all’indomani dei colloqui di Istanbul tra Ucraina e Russia, offrendo l’occasione per un confronto sugli sviluppi più recenti e sulle iniziative in campo, con l’intento di riaffermare “il continuo e incrollabile sostegno di Francia e Italia all’Ucraina” e al percorso “verso una soluzione giusta e duratura”. In agenda anche la crisi in Medio Oriente, la situazione in Libia e il coordinamento di iniziative congiunte per promuovere la stabilità e la sicurezza nell’area del Mediterraneo.