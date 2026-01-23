Meloni-Merz: Italia-Germania, obiettivo proteggere pace e stabilità Ue

Roma, 23 gen. (askanews) – “Il nostro obiettivo generale è proteggere la pace e la stabilità in Europa e mantenere l’architettura di sicurezza euro-atlantica”. Così, nel Protocollo sul piano d’azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e nell’ambito dell’Ue, firmato oggi a Roma dalla premier Giorgia meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz.

“L’Italia e la Germania sono alleati della Nato e partner strategici europei. Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza causato dalla guerra di aggressione della Russia contro l’ Ucraina e delle attuali sfide ai valori, alla sicurezza e agli interessi europei poste da un numero crescente di attori, miriamo a rafforzare il nostro dialogo regolare a tutti i livelli”.

“La nostra partnership non è esclusiva, ma mira piuttosto a includere altri alleati e partner che condividono gli stessi principi, ove possibile e di rilevanza strategica. Entrambe le parti considerano il Piano d’azione un documento in evoluzione”, scrivono i due leader.