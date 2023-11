Meloni, missione nel cuore dell’Europa con la testa al Mediterraneo

Mercoledì la Premier Meloni e mezzo governo sono stati in trasferta a Berlino. La signora Primo Ministro è stata a colloquio con il Cancelliere Scholtz, mentre i ministri che la hanno accompagnata hanno incontrato i loro omologhi per discutere vis a vis tutto quanto dovrà essere realizzato in base all’ accordo che è stato firmato a conclusione di quei lavori. Action Plan o Piano d’ Azione, questo è il nome di quel documento, ricorda da vicino il “Piano di Collaborazione rinforzata” tra Italia e Francia, sottoscritto da Draghi e Macron nel novembre del 2021 al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tutt’altro che formale. Per poco non sono coincise anche le date, perchè l’episodio romano prese forma il 27 del mese. È facile pensare che, di conseguenza si sia formato un triumvirato, replica di qualcosa vagamente del genere avvenuta ai tempi della Roma Imperiale. Tassativamente niente a che spartire con “l’asse”, ricordo ormai sbiadito e infelice dell’ultimo conflitto. Al di là dell’intesa di carattere generale, volendo rimanere con i piedi per terra, ciò che interessa maggiormente conoscere a chi è in qualche modo investito da quanto seguirà quell’ intesa, è quali saranno i risvolti pratici che dovrebbero ricadere, fin da subito, su entrambi i paesi e oltre. La premessa: è credibile che il perno su cui ruotano le intese prima citate del Governo di Roma con quello di Parigi l’altro anno e con la cancelleria di Berlino l’altroieri, siano stati catalizzati da un potente strumento messo in funzione dal Paese: il Piano Mattei. Un accenno della sua storia. Il Professor Mario Draghi, all’ epoca premier, fin dall’ inizio dell’invasione dell’ Ucraina intuì che Putin l’Invasore avrebbe dato filo da torcere e non poco, ai paesi che dipendevano da Mosca per le proprie esigenze energetiche. Cominciò di conseguenza a rivolgere maggiore attenzione a un’altra delle zone del mondo, in tutto non molte, dove petrolio e, soprattutto gas, erano presenti in grandi quantità. Che di meglio, per presentare l’operazione al suo governo e a tutti quanti fossero interessati alle vicende energetiche del Paese, che sarebbe ben valsa la pena di fare un salto sopra il Mediterraneo. Ciò alfine di atterrare su una terra distante poco più di un tiro di schioppo dall’ Italia,, essendo le viscere della stessa paragonabili alla caverna di Alì Babà. Con l’unica differenza che l’oro che contengono le prime è nero, quello dentro la caverna era giallo. Del resto il Professore Premier aveva già allora capito che l’Italia, qualora avesse concluso affari con il Continente Nero partendo dal nord, oltre a risolvere per buona parte le proprie necessità energetiche, sarebbe diventata punto di riferimento per gli altri paesi della UE al fine dell’approvvigionamento di approvvigionarsi di combustibili fossili.

Quel disegno, intravisto nei primi anni ’60 dal fondatore e peimo presidente dell’ ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, Enrico Mattei, ha trovato chi sapesse proseguirlo nell’attuale CEO di quell’ Ente, Claudio Descalzi. C’è da aggiungere doverosamente che, al momento del suo insediamento, la Premier Meloni ha messo tra i primi obiettivi che il suo governo si sarebbe impegnato di raggiungere, uno fosse appunto il proseguimento del Piano Mattei e,senza dubbio alcuno, è quanto sta facendo. Prova ne è che il Cancelliere Scholz, nel recente incontro con la Primo Ministro Meloni, ha controfirmato l’intesa per la costruzione di un gasdotto Italia Germania. Altrettanto quel paese è importante per il Bel Paese, tra l’altro meta prediletta per il turismo estivo dei tedeschi, perchè è una delle piazze estere in cui i prodotti italiani di ogni genere trovano maggiore sbocco. In definitiva quella intesa sarà meritevole di buona accoglienza a Roma, che, probabilmente, se non si fosse innescata l’invasione dell’ Ucraina, non avrebbe assunto per tutta la UE l’importanza innanzi richiamata. Solo per completezza di informazione, è importante ricordare che, quando l’atteggiamento inqualificabile del Cremlino sostituì il corpo alle ombre, Berlino dipendeva da Mosca per il 70% del proprio fabbisogno energetico. Il resto è cronaca, anche piuttosto imbarazzante, per il padrone di casa. Alla fine del colloquio nel suo studio, mentre la Premier lo stava precedendo, il Cancelliere si è imbattuto in un giornalista, probabilmente connazionale, che gli ha chiesto se avesse riscontrato dal colloquio appena terminato, che l’ Italia continuasse a aver fiducia nel loro paese. All’ inizio del secolo quasi certamente I soggetti della domanda si sarebbero visti scambiati di ruolo. Scholtz ha rassicurato il giornalista che non era cambiato nulla, se non in meglio, nel rapporto tra i due paesi. Resta il fatto che quella domanda certamente non lo avrà fatto gioire.