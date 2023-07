Meloni negli Usa, i temi dell’incontro con Biden

La prossima settimana nell’incontro con il presidente Usa, Joe Biden, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlerà anche di cooperazione con l’Africa. Lo rivela la stessa premier, nella conferenza stampa al termine della Conferenza di Roma. “Quella di oggi – sottolinea – è una priorità e io sto cercando di accendere i fari dell’attenzione sul tema Africa e Mediterraneo. Le conseguenze della guerra in Ucraina impattano in Africa, dove ci sono diversi spoiler che lavorano per la destabilizzazione e in una situazione di crisi bisogna guardare tutti gli angoli della scacchiera”. Il fatto che l’Occidente, in passato, abbia indietreggiato in Africa, “ha prodotto anche fenomeni predatori, destabilizzazione mentre l’attenzione alla stabilità deve essere una questione che riguarda tutti i nostri alleati, e se non lo fa l’Italia non lo fa nessuno altro. Il prossimo anno saremo presidenti del G7 e ho già annunciato che il tema dell’Africa sarà uno dei temi portanti”, conclude la premier italiana.