Meloni: no scontro con magistratura ma piccola parte contrasta leggi

Fuori misura dire che premierato è deriva anti-democratica

Dubai, 2 dic. (askanews) – “Io penso che non ci sia uno scontro tra politica e magistratura, per chi viene da destra chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento e quindi l’idea che ci ci debbano essere scontri tra poteri dello Stato è sbagliata. Questo non vuol dire non segnalare che in ogni ambito ci sono dei problemi e il problema in una piccola parte della magistratura è ritenere che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea con una certa visione del mondo debbano essere contrastati, come è accaduto ad esempio sull’immigrazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Dubai a proposito del caso Crosetto.”Io ho trovato francamente fuori misure dire che la riforma costituzionale ha una deriva anti democratica, a me queste sembrano dichiarazioni che vanno bene per la politica, e non si può non notare, il che non significa aprire uno scontro ma segnalare che ci sono delle cose che oggettivamente sono un po fuori dalle righe”, ha aggiunto la premier.