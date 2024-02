Meloni: non amo stare a Palazzo Chigi, per questo posso restarci

“Nessuno nei miei sogni nel cassetto si è realizzato”

Roma, 27 feb. (askanews) – “Posso provare a dirvi chi sono. Sono giornalista come voi ma sono soprattutto sono una persona che ha impegnato i due terzi della sua esistenza nell’impegno politico, che considero la più straordinaria forma di impegno civile. Non avrei mai immaginato di arrivare dove sono, non amo starci e potrei rimanerci più degli altri proprio per questa ragione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presentandosi nel corso di un incontro con i corrispondenti della stampa estera.”Un mio collaboratore – ha aggiunto – dice che il mio motto è ‘moriremo tutti’: non sono ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma vedendo sempre lo scenario peggiore possibile sono in grado di affrontare tutti gli scenari”.”Nessuno dei miei sogni nel cassetto – ha detto ancora – si è realizzato: volevo fare la cantante ma sono stonata, volevo giocare a pallavolo ma sono nana, volevo conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto. Ma Michael Jackson mi ha insegnato l’inglese. Ho quasi tutti i sette vizi capitali ma non la vanità”.