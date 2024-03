Meloni non fa punto stampa, dopo incontro con Biden parte per Toronto

Washington, 1 mar. (askanews) – Nessun punto stampa di Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Joe Biden. La presidente del Consiglio ha lasciato la Casa Bianca dopo l’incontro con il presidente americano, durato più di un’ora, ripartendo subito per Toronto, dove domani incontrerà il primo ministro Justin Trudeau.

Non è stato dunque organizzato – come era apparso in un primo momento possibile – un punto stampa con i giornalisti italiani, interessati a incontrare la premier per parlare della sua missione ma anche dei temi di politica italiana, come la questione dello ‘scontro’ con il Quirinale sulla gestione dei cortei a sostegno della Palestina.