Meloni: “Non mollo, il mio unico limite è il consenso dei cittadini”

“Non c’è niente che possa farci mollare, niente”

Perugia, 14 nov. (askanews) – “La mia pazienza non ha limiti, la mia resistenza non ha limiti, la mia capacità, la nostra capacità di lavoro non ha limiti. C’è un limite solo per noi e siete voi, il consenso dei cittadini. Noi non resteremo al governo della nazione contro il parere dei cittadini. Ma finché il parere dei cittadini è con noi non c’è niente che possa farci mollare, niente, niente! Possono provarle tutte, ma non c’è niente che possa farci mollare: lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni nel suo intervento a chiusura della campagna elettorale a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Umbria.