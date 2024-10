Meloni: non serve più Ue dappertutto, no a iper regolamentazione

Roma, 15 ott. (askanews) – “Io credo che una cosa sia il nazionalismo economico e un’altra riconoscere una specificità alle economie nazionali, quindi attenzione: è vero che dobbiamo lavorare per accrescere la competitività dell’Europa, anche immaginando dei giganti, ma dall’altra parte una iper regolamentazione che pretende di andare bene per nazioni con economie diverse rischia di non rafforzarle”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica in Senato dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

“Non ritengo che la soluzione sia trasferire tutte le nostre competenze alla Commissione europea, questa cosa si è già fatta, non ha funzionato, si è tradotta in una iper regolamentazione che ha mortificato molti settori”, ha aggiunto Meloni rilanciando che “non serve più Europa dappertutto, serve sulle grandi materie e non su tutto” ha concluso.