Meloni: nostra alleanza non per ravanare poltrone, governo non cadrà

Roma, 14 dic. (askanews) – “Voglio rivolgere un grazie sincero e profondo agli alleati, la nostra è una alleanza che non nasce per ravanare qualche poltrona. Noi non siamo un incidente della storia, non siamo una somma di disperazioni come altri ma una comunità di destino costruita mattone su mattone in 30 anni. E lo so che molti sperano che il dibattito tra i nostri partiti finisca per degenerare per mandare il governo a casa, ma qualcosa mi dice che non accadrà”. Lo ha detto Giorgia Meloni nell’intervento finale ad Atreju.