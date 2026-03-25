Meloni oggi ad Algeri vede Tebboune, focus su gas e crisi internazionali

Algeri, 25 mar. (askanews) – L’incontro non poteva cadere in un momento di maggiore turbolenza interna, come quello che nel post referendum si è abbattuto sul governo. E tuttavia la complessa situazione internazionale, e le conseguenze sui costi dell’energia, non possono che restare tra le priorità di Giorgia Meloni, soprattutto se intende dimostrare ai cittadini che la sua intenzione è quella di continuare a lavorare per gli interessi del Paese.

Ed è in questa ottica che va inquadrata la missione che oggi porterà la premier ad Algeri, viaggio che segue quello del 22 e 23 marzo 2023, e che, nato da un invito del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, è emblematico – spiegano fonti italiane – dell’importanza che Roma attribuisce ai rapporti con il paese nord africano.

Nel corso del bilaterale, Meloni e il presidente algerino si confronteranno sui principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e Libano e dalla situazione a Gaza, ma anche sui rapporti con la Libia, nazione con cui l’Algeria condivide quasi 1000 chilometri di confine. Un focus sarà dedicato anche alla guerra in Ucraina, ormai entrata nel quinto anno. Al termine dei colloqui, Meloni e Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

Il viaggio – si sottolinea – si inserisce nel quadro del parternariato strategico che unisce da sempre Italia e Algeria. Roma, ricordano le stesse fonti, è storicamente uno dei principali punti di riferimento di Algeri in Europa e in Occidente, e i legami che uniscono le due nazioni si sono intensificati negli anni e hanno raggiunto “un livello mai toccato in passato”.

L’Algeria – si osserva inoltre – è il primo partner commerciale dell’Italia in Africa, con un interscambio di 12,9 miliardi di euro nel 2025 e uno stock di investimenti diretti italiani in Algeria per 8,5 miliardi di euro. L’Italia, peraltro, è il primo cliente e il secondo fornitore dell’Algeria, con una quota di mercato dell’export nazionale pari al 7,3%.

L’Algeria – spiegano fonti diplomatiche – rappresenta da sempre per l’Italia un partner privilegiato in ambito energetico. Algeri è il primo fornitore di gas naturale dell’Italia, grazie all’ultradecennale cooperazione avviata in passato con il protagonismo di Enrico Mattei e resa nel tempo stabile e duratura grazie al rapporto tra Eni e Sonatrach, i due campioni nazionali energetici.

Come osservano fonti italiane, inoltre, l’Algeria è una delle principali nazioni coinvolte nel Piano Mattei per l’Africa. In Algeria sono in fase avanzata di realizzazione due importanti iniziative: il progetto di agricoltura desertica in partenariato con BF International e il Centro di formazione Enrico Mattei a Sidi Bel Abbès, concepito come polo di eccellenza nella formazione agricola con vocazione panafricana. Il Piano Mattei include, inoltre, un ampio ventaglio di iniziative congiunte nei settori dell’energia, del digitale, della cultura e del turismo.

Il rapporto economico e commerciale tra le due nazioni – si rimarca poi – coinvolge anche altre numerosi ambiti, grazie alla forte complementarità che esiste tra i rispettivi sistemi produttivi, come dimostrato anche dal successo del Business Forum che si è svolto a Roma a margine del quinto Vertice intergovernativo dello scorso anno. I due leader si confronteranno sulle modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione ai settori strategici e ad alto valore aggiunto.

È “eccellente”, spiegano sempre dal fronte italiano, la cooperazione tra Italia e Algeria in ambito migratorio e nel contrasto del traffico di esseri umani. Meloni e Tebboune faranno il punto sul lavoro portato avanti finora e sulle iniziative per rafforzare l’impegno in questa direzione. I due leader dedicheranno un’attenzione particolare alla situazione in Sahel, area sempre più colpita dal terrorismo jihadista e nella quale Italia e Algeria sono entrambe attive nel contrasto al terrorismo e ai traffici illeciti e nella promozione della stabilità.