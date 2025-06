Meloni: per me un errore difesa europea parallela a Nato

Roma, 24 giu. (askanews) – In merito alla questione della difesa europea sollevato dal Pd, va ricordato che “il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato ma non c’è un esercito della Nato”, ci sono eserciti nazionali che collaborano e io “penso sarebbe un errore costruire una difesa europea parallela”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue.

“Certo, si potrebbe cooperare molto di più e su questo sono d’accordo”, ha aggiunto.