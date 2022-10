Meloni premier, la Niaf si congratula: Sostenitrice della comunità italoamericana, lavoreremo insieme

“La National Italian American Foundation (Niaf) è lieta di congratularsi con Giorgia Meloni per aver assunto l’alta carica di Primo Ministro italiano. Il Primo Ministro Meloni è personalmente conosciuta dalla Niaf come una grande amica e sostenitrice della comunità italoamericana ed una fedele alleata degli Stati Uniti. Come fondazione dedicata a fungere da ponte attraverso l’Atlantico, la Niaf non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con il Primo Ministro Meloni ed il suo governo per rafforzare ulteriormente i già stretti legami culturali, economici e diplomatici che esistono tra l’Italia e l’America“, ha affermato il Chairman della Niaf Robert E. Carlucci, la National Italian American Foundation.