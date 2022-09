Meloni premier, Ronzulli di Forza Italia: Faremo il suo nome a Mattarella

“Forza Italia terrà fede all’accordo preso tra i leader del centrodestra per quanto riguarda il nome del premier da proporre al Presidente della Repubblica. Sosterremo convintamente quello di Giorgia Meloni“. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista a La Stampa. “Eravamo certi – ha aggiunto – di un risultato positivo per Forza Italia e determinante per la coalizione di centrodestra. Gli italiani con il loro voto hanno confermato il valore e la credibilità della nostra proposta politica: chi ha provato a rubare qualche voto a Forza Italia non ci è riuscito”. E rispetto al leader di Forza Italia, Ronzulli ricorda che “Il Presidente Berlusconi è stato a Palazzo Chigi per ben quattro volte, è evidente che la sua esperienza è un valore aggiunto sia per il centrodestra, come d’altronde è già oggi, che per il prossimo governo”.