Meloni ricorda Solesin: terrorismo non spegne luce libertà

Roma, 13 nov. (askanews) – “Dieci anni fa, il 13 novembre 2015, Parigi fu colpita da un vile attacco terroristico rivendicato dall’ISIS, che sconvolse il mondo intero. Una ferocia che ha lasciato un segno indelebile nei ricordi e nelle coscienze di tutti. Ricordo ancora l’orrore, lo smarrimento, il dolore di quelle ore: il Bataclan e gli altri luoghi della capitale francese colpiti, le strade, le sirene. Immagini che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Quella notte, l’Europa e l’Occidente furono attraversate da paura, rabbia e sgomento, ma anche da un forte sentimento di solidarietà, che ancora oggi ci unisce nella memoria e nella difesa dei nostri valori. Gli attentatori portarono via la vita a 130 persone innocenti, tra le quali c’era Valeria Solesin, una brillante giovane ricercatrice italiana. La sua storia, il suo sorriso, restano nel cuore di tutti noi. A dieci anni da quella strage, ci stringiamo alla sua famiglia e a quelle di tutte le vittime, con la stessa commozione di allora. Nessun terrorismo o fondamentalismo riuscirà mai a spegnere la luce della libertà che unisce i nostri popoli e anima la nostra civiltà”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.