Meloni: sanità priorità, dopo anni “allegri” fatto il massimo

Bruxelles, 16 ott. (askanews) – “La sanità da tre anni rimane una delle nostre priorità, abbiamo lavorato ogni anno per aumentare il fondo sanitario. Poi io penso che non si debba limitarsi ad aumentare risorse senza lavorare – che è quello che mi piacerebbe fare, che in parte può fare il governo ma lavorando con le Regioni – a capire come le risorse possano essere spese meglio. Però obiettivamente queste sono le risorse che abbiamo, se non avessimo speso allegramente in altri anni ne avremmo avute di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles.

“Io – ha assicurato – ne avrei messe ancora di più ma più che stabilire che è una priorità non posso fare ma mi pare sia una cifra record: negli anni del Covid sul fondo sanitario c’erano 122 miliardi di euro e oggi ce ne sono 136,5 mi sembra che gli sforzi che potevamo fare siano stati fatti ampiamenti. Poi magari anche con il contributo dell’Ordine dei medici possiamo cercare di capire dove insieme lavorare perchè quelle risorse possano essere spese meglio. C’è un grande lavoro da fare, gli sforzi che potevamo fare li abbiamo fatti e lo dimostrano i numeri, che non sono un’opinione”.