Meloni: sarebbe errore impedire il confronto tv con Schlein

Milano, 14 mag. (askanews) – Impedire il confronto tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein “sarebbe un errore”, perchè “è utile per gli elettori” e gli altri leader di partito “possono organizzare altri incontri”. Lo ha detto la stessa presidente delConsiglio, ospite del “Giorno della Verità” a Milano, intervistata da ldirettore del quotidiano Maurizio Belpietro.

“Il confronto è il sale della democrazia, mi fa sorridere il dibattito che sta generando l’aver dato disponibilità al confronto, le denunce, le lamentele… Penso sia normale, in una campagna come quella in cui siamo, raccontare agli italiani che ci sono due modelli di Europa, la proposta socialista e la proposta dei Conservatorei: mettere a confronto quelle visioni aiuta gli elettori. Non sono una persona che ha paura di confrontarsi”.

E poi, ha agginto, “quelli che oggi si stracciano le vesti, non ricordo che quando ero all’opposizione si confrontavano con me, stando al governo… Gli altri possono organizzare altri confronti, che si brighi per impedirlo mi sembra un po’ eccessivo. Mi aspetto di fare il confronto ma vedo tanti movimenti contro questa iniziativa, molta critica, cose che si stanno muovendo magari con l’idea che il confronto non si facesse. Lo riterrei un errore”.