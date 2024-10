Meloni “Segnale di fiducia in Liguria ci dà ancora più forza”

ROMA (ITALPRESS) – “Buongiorno Italia. Il segnale di fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani. Avanti insieme, con entusiasmo e determinazione, per costruire un futuro di concretezza e risultati per la nostra Nazione”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una foto in cui posa facendo il segno di vittoria con le dita.

-Foto profilo Facebook presidente del Consiglio Giorgia Meloni-

