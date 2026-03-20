Meloni: sinistra buttato in caciara, da noi qualche fallo reazione

da
ildenaro.it
-
9

Roma, 20 mar. (askanews) – “Sicuramente non è stata una bella campagna elettorale anche perché c’è stato questo tentativo di buttarla in caciara, come si dice a Roma, di individuare il nemico” ed è questo “che mi ha convinto a buttarmi su questo tema, consapevole che ci sarebbe stata l’accusa di politicizzazione” perché volevo spiegare nel merito, i toni sono stati negativi soprattutto da parte della sinistra, “c’è stato qualche fallo di reazione anche nella nostra metà campo e quindi complessivamente non è stata una bella campagna elettorale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata durante lo speciale referendum del Tg La7 in onda stasera.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore