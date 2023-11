Meloni: sospensione Schengen transitoria, pronti a rivederla

Zagabria, 17 nov. (askanews) – “Siamo consapevoli delle difficoltà dei transfrontalieri per il ripristino dei controlli ai confini per far fronte a problemi contingenti di sicurezza. Abbiamo fatto una scelta transitoria che siamo pronti a riconsiderare in ogni momento quando le condizioni di sicurezza saranno più chiare e tranquille ma stiamo lavorando per rafforzare una cooperazione già ottima con la Croazia e la Slovenia per i controlli alle frontiere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il premier croato Andrej Plenkovic a Zagabria.