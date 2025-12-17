Meloni: strategia sicurezza Usa occasione per rafforzare Europa

Roma, 17 dic. (askanews) – “La nuova strategia di sicurezza americana afferma che l’Europa deve occuparsi della sua sicurezza perché gli Usa rivolgono prioritariamente la loro attenzione altrove. È un processo storico inevitabile. I grandi sostenitori di un’Europa più forte dovrebbero considerare questa come una occasione di rafforzare la nostra capacità di incidere e contare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in aula al Senato al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

“Abbiamo sempre pensato che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Trump lo fa con toni assertivi ma è un dibattito che va avanti da qualche decennio. Abbiamo finto che questo fosse gratis, pensate che aver appaltato per decenni la nostra sicurezza non abbia avuto un costo in termini di condizionamento?”, ha aggiunto Meloni.

“L’Europa è stata vista dal lato americano come problematica sul lato delle spese militari insufficienti e della stagnazione economica ma ci sono problemi più profondi come il declino economico, il rischio della cancellazione della civiltà con le politiche migratorie, la perdita d’identità. Vogliamo un’Europa che rimanga europea. Non ce lo dovevano dire gli americani, queste cose le vado dicendo da svariato tempo”, ha concluso.